Salernitana, a giugno il rinnovo di Pucino

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Protagonista di un campionato a dir poco eccezionale, Raffaele Pucino è una delle note più liete della stagione ancora in corso in casa Salernitana. Il jolly difensivo ex Vicenza è approdato in granata la scorsa estate firmando un contratto biennale. Le prestazione del classe '91 (ventotto apparizioni, due gol e un assist) non sono passate inosservate alla dirigenza, pronta a rinnovare la fiducia al giocatore di origini casertane. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana infatti a fine giugno ci sarà un incontro per provare a mettere nero su bianco un nuovo contratto che legherà l'ex Pescara alla Salernitana per altre tre stagioni.