Stando a quanto riferisce tuttosalernitana.com, l'attacco della Salernitana è al centro di discussioni in vista del mercato invernale. Il Livorno ha messo nel mirino Niccolò Giannetti, mentre il Padova pensa a Milan Djuric (tutelandosi però con un occhio a Giacomo Beretta dell'Ascoli), ma nessun elemento del reparto offensivo dovrebbe muoversi dalla Campania. Unico punto interrogativo, quello legato ad Alessio Cerci: ma in tal senso, le riflessioni sono ancora in corso.