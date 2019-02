Salernitana, Bernardini: "Era da tempo che aspettavo il ritorno in campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio di Padova, Alessandro Bernardini ha commentato ai microfoni di cronisti: "Era da tempo che aspettavo di tornare in campo, unico rammarico la mancata vittoria, sarebbe stato bello per me festeggiare con un successo. E’ stato davvero un anno molto difficile, ringrazio mia moglie e la mia famiglia che mi sono stati vicino, non posso fare però a meno di ringraziare i patron Lotito e Mezzaroma che mi hanno sempre sostenuto e mi hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza in momento diffcile della mia carriera - riporta TuttoSalernitana.com -. Quando sono entrato in campo ho sicuramente rischiato qualche intervento, l’ho fatto in modo particolare per vincere la paura. Per quanto concerne la partita, il terreno di gioco era molto pesante e, di conseguenza, i nostri calciatori con piede tecnico sono stati penalizzati. Era una gara difficile ma forse con un pizzico di fortuna i tre punti si potevano portare a casa. Mi piacerebbe davvero centrare i play off con la maglia della Salernitana, sono in granata da quattro anni è sarebbe davvero bello riuscirci a migliorare. Non oso immaginare poi il grande pubblico dello stadio Arechi in occasione di una gara di play off. Credo che nessuno ha risentito delle sirene di mercato. Lopez e Calaiò sono sicuramente due ottimi elementi e ci daranno una grossa mano. Daranno alla Salernitana un grosso apporto in termine di esperienza e qualità. Preferisco ignorare i calciatori che hanno deciso di rifiutare una piazza importante come quella di Salerno".