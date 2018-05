Salernitana, blindato Schiavi dall'interesse del Lecce

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Tuia. Anche Raffaele Schiavi è finito nel mirino di una compagine che si prepara a tornare in Serie B. Si tratta del neopromosso Lecce che vorrebbe rinforzare la retroguardia con un innesto di qualità ed esperienza. La Salernitana - secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com - ha incassato l'interessamento dei salentini ma non lascerà partire uno dei suoi giocatori più affidabili.