Salernitana, Bocalon: "Arechi 12° uomo. Ci godiamo questo momento"

Riccardo Bocalon, attaccante della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia: "Una partita molto difficile, l'abbiamo sbloccata subito e questo è stato molto importante. Potevamo fare qualcosa in più nella gestione del pallone quando loro sono rimasti in dieci, ma giocando in maniera così ravvicinata abbiamo sofferto un po'. Ci teniamo la vittoria contro una squadra costruita per provare a vincere il campionato. L'Arechi è il nostro dodicesimo uomo, i tifosi sono straordinari e ci fanno sentire in casa anche quando giochiamo fuori. Ci godiamo questo momento".