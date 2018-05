Salernitana, Bocalon: "Voglio restare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida tra Salernitana e Virtus Entella, l’attaccante granata Riccardo Bocalon è intervenuto ai microfoni di Otto Channel: “Sono felice per aver raggiunto la doppia cifra. Dedico il gol alla mia famiglia ed a Popescu che oggi festeggia il compleanno. Ho onorato sempre questa maglia con impegno e dedizione ma non sempre ho avuto la possibilità di capitalizzare alcune occasioni. Siamo salvi ma onoreremo il campionato anche nelle prossime due partite. Il campionato è stato equilibrato, lo dimostra il fatto che abbiamo battuto l’Empoli. Spiace di non aver segnato di più. Futuro? I contratti non sono mai indistruttibili ma la voglia è di restare”.