Salernitana, c'è Orlando tra i 25 convocati di Colantuono

Sono 25 i calciatori convocati da Stefano Colantuono per la sfida di domani pomeriggio contro il Novara. Indisponibili Adamonis e Palombi, impegnati con le rispettive Nazionali oltre agli acciaccati Bernardini ed Akpa Akpro. Convocati anche l'infortunato Raffaele Schiavi e l'attaccante Francesco Orlando, per la prima volta in lista in questa stagione.

PORTIERI: Iliadis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Pucino, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Della Rocca, Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Orlando, Rosina, Rossi, Sprocati.