Salernitana, Castiglia al 45': "Bravi a sbloccare subito la gara"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Luca Castiglia, calciatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo del match con lo Spezia: "Sapevamo che lo Spezia sarebbe venuto qui per fare bottino pieno, ma ci siamo fatti trovare pronti. Speriamo di vincere la partita, per noi è fondamentale. Siamo stati bravi a sbloccarla quasi subito, loro saranno in dieci ora e noi dobbiamo gestire il vantaggio numerico. Il mister ha ragione, bisogna migliorare sull'aspetto della gestione del match, abbiamo tutto per poterlo fare".