Salernitana, Colantuono a caccia di gol: servono bomber di scorta

"Colantuono a caccia di gol, servono bomber di scorta". Così Il Mattino titola sulla Salernitana, che domenica gioca contro il Novara. In trentuno gare di campionato, si legge sul giornale, la squadra granata è andata a segno solo in una occasione con un calciatore subentrato in corsa. Poco, davvero troppo poco. L'unica rete a firma di un panchinaro è stata quella realizzata da Mattia Sprocati a Parma.