Salernitana, Colantuono al 90': "Ingenui a complicarci la gara"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine del derby contro il Benevento, vittorioso per 4-0, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la gara del "Vigorito": "Bella cornice di pubblico, oggi era una giornata particolare per Salerno, dato che era la festa patronale. Ringrazio i tifosi e dispiace del risultato. Aldilà del valore del Benevento credo siamo stati ingenui a compromettercela su una palla inattiva. Fino al vantaggio era una gara equilibrata. Ad inizio rirpesa eravamo partiti bene, poi abbiamo preso il raddoppio sul ribaltamento di fronte di un nostro angolo e la gara si è messa in salita. Abbiamo interpretato la partita da solisti, dovevamo giocare più da squadra. Bisogna avere pazienza in queste partite, che vengono decise dagli episodi. L'obiettivo? Ci siamo dati un programma rispetto allo scorso anno. Lotito ci ha chiesto di provare a lottare per i play-off e sono arrivati giocatori validi per la categoria. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora. Questa squadra potrà togliersi grandi soddisfazioni".