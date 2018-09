Salernitana, Colantuono: "Eravamo stanchi, ma devo trovare la quadra"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, dopo il pareggio interno contro l'Ascoli è intervenuto in conferenza stampa: "Eravamo stanchi, venivamo da una partita impegnativa a Benevento, mentre l'Ascoli non aveva giocato. Mi aspettavo un minimo calo, anche se abbiamo fatto turn-over. Non abbiamo fatto quello che dovevamo, ci siamo intestarditi sulla soluzione della palla lunga su Djuric, non era così che l'avevamo preparata. E' una soluzione che si può utilizzare negli ultimi minuti, ma se si ricorre sempre a questa si diventa troppo arruffoni. Il gol era buono, abbiamo avuto alcune occasioni clamorose, ma dobbiamo evitare di cercare sempre la palla lunga su Djuric.

Sulla scelta di Mazzarani: "Volevo far crescere la qualità del gioco, ho usato questo sistema di gioco per andare a specchio con l'Ascoli ed è una cosa che abbiamo provato. Non abbiamo corso grossi problemi, ma dobbiamo migliorare nel fraseggio e nel palleggio. Avevamo preparato la partita in una certa maniera. Ho messo Vuletich e Djuric perché volevo si andasse al cross guadagnando al fondo. Di Gennaro? E' uscito perché gli si è indurito il flessore".

Sul turnover: "Venivamo da un momento di grande intensità. Mi piace tenere tutti al centro del progetto, ma ne avevamo anche bisogno. Abbiamo subito molto a livello psicologico lo svantaggio nel primo tempo, pur avendo due occasioni clamorose e avendo trovato un gol regolare. Dobbiamo trovare ancora quadratura, c'è da lavorare, ma per fortuna siamo stati in grado di rimettere in piedi la gara", le sue parole riportate da Tuttosalernitana.com.