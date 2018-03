Salernitana-Colantuono, gettare le basi per poi ripartire il prossimo anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

IL TREND - Arrivato a fine 2017 al posto di Alberto Bollini, Stefano Colantuono ha ereditato una situazione non semplice. La squadra non ha mai mostrato grossa affidabilità e oggi si trova nella posizione di dover lavorare per allontanarsi dalla zona calda e al tempo stesso provare a coltivare le ultime speranze di playoff. Di tutto questo il tandem di patron Lotito-Mezzaroma non è contento quasi quanto la tifoseria, che comunque ha sempre mostrato appoggio alla squadra.

LA SITUAZIONE ATTUALE - La salvezza è l'obiettivo minimo per una realtà come quella granata ma al di là di tutto la posizione di Colantuono appare salda. Il contratto siglato lo garantisce anche per la stagione 2018/2019, con l'idea di sfruttare la sessione estiva di calciomercato per delineare una rosa più aderente alle sue idee di calcio. Una cosa che quest'anno non è stata possibile visto l'ingresso in corsa.

Contratto fino al 2019

Permanenza: 60%