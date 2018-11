Salernitana, Colantuono: "Mancata cattiveria negli ultimi 20 metri"

Fonte: Tuttosalernitana.com

Torna alla sconfitta dopo oltre un mese la Salernitana, che cade a Venezia per 1-0 al termine di una prestazione non brillantissima. A fine partita il tecnico dei granata Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di OttoChannel per commentare i novanta minuti: “Partita che sapevamo sarebbe stata molto tattica perché arrivata alla fine di un trittico importante. Dispiace, è stata una gara con poche occasioni. Il Venezia dopo aver sbloccato si è abbassato ulteriormente, è diventato difficile trovare spazi. Di Gennaro ha avuto problemi muscolari e lo abbiamo dovuto cambiare. Dal punto di vista della personalità e del giro palla non abbiamo sfigurato, ma forse ci è mancata cattiveria negli ultimi venti metri. Non voglio tirare la croce addosso al portiere, ci ha salvato in altre occasioni, può capitare. Abbiamo subito meno che col Livorno, la partita è stata sempre sotto controllo. Andre Anderson? Ha fatto una buona partita, è entrato bene”.