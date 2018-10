Salernitana, Colantuono: "Noi una macchina da guerra"

Fonte: TuttoSalernitana.com

Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di OttoChannel dopo il successo netto (3-1) della Salernitana sul Livorno: "Vittoria importante, perché queste partite qua ravvicinate non riesci a prepararle sempre bene. Ho un gruppo di ragazzi eccezionali, sono davvero fortunato. Questa è una macchina da guerra, giocatori sempre concentrati e a mille all'ora. Non credo sia un buon inizio, siamo oltre il metà del girone d'andata. Vogliamo volare bassi, non ci esaltiamo ma siamo contenti. Siamo felici di aver regalato una gioia alla nostra splendida gente che, come al solito, non ci ha fatto mancare il suo sostegno. E' un campionato molto equilibrato, speravo di essere in questa posizione dopo dieci giornate. Abbiamo giocatori anche con grandi qualità morali, questo aiuta a superare alcune difficoltà. Il gruppo è sano e alcuni obiettivi si possono raggiungere solo con un forte gruppo. Ci teniamo la classifica, siamo contenti, ma siamo già pronti per la prossima".