Salernitana, Colantuono rilancia Sprocati dal 1'

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Salernitana ha l'occasione di chiudere in casa il discorso salvezza. La gara col Cesena, in programma tra tre giorni all'Arechi, sarà la prima di tre sfide interne che attendono i granata nel mese di aprile. Il Mattino, nella sua edizione locale, titola: "Colantuono cala gli assi, Sprocati torna titolare". L'attaccante, in panchina contro il Bari, tornerà dunque titolare.