Salernitana, Di Tacchio: Siamo arrabbiati, non siamo questa squadra qui"

Il centrocampista della Salernitana, Francesco Di Tacchio, ha parlato dopo la sfida contro il Pisa, persa per 2-1, come riporta il sito ufficiale. "Siamo arrabbiati perché non siamo questa squadra qui. Abbiamo regalato un tempo agli avversari in un campo difficile, contro un avversario che ha dimostrato di avere più fame di noi e questo non deve accadere. Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, dobbiamo mettere un po’ più di cattiveria e lavorare sulla testa".