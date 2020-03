Salernitana, Di Tacchio: "Spero nella ripresa ma ci sono ancora persone che muoiono"

Intervista alle colonne de Il Mattino per uno dei senatori della Salernitana, il centrocampista Francesco Di Tacchio. Il giocatore ha commentato la possibilità di una ripresa del campionato di Serie B ma che la discussione in atto sul taglio degli stipendi: ”Credo che si farà di tutto per ripartire e recuperare. Bisogna anche capire, però, che ci sono persone che muoiono e che il rischio contagi è ancora elevato. Due promozioni senza playoff? Dispiacerebbe una cosa del genere perché eravamo in linea con il percorso che ci eravamo fissati. Non escludo comunque ricorsi e controricorsi. Il taglio degli stipendi? Egoisticamente parlando non è una cosa che mi farebbe certo piacere. Mi rendo anche conto che ognuno ha le sue esigenze”.