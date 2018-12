Angelo Gregucci

Un pareggio non facile, quello ottenuto dalla Salernitana al "Marulla" contro il Cosenza nell'ultima trasferta del 2018. Al termine dei novanta minuti il tecnico dei granata Angelo Gregucci ha così commentato la gara: “Oggi non abbiamo concesso nulla e nonostante non siano arrivati i tre punti si è visto qualcosa di meglio rispetto alla partita col Foggia. Dobbiamo migliorare nella costruzione del gioco ed essere più incisivi perché abbiamo avuto alcune buone possibilità che dovevamo sfruttare meglio. Bisogna leggere meglio alcune situazioni cercando di avere più coraggio. Sono convinto che i ragazzi hanno ottime potenzialità, devono crescere nella consapevolezza dei propri mezzi. Dobbiamo guadagnare metri sul campo perché facciamo pochi gol per le potenzialità che abbiamo. Bisogna mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di segnare. La rotazione mi è utile per conoscere un po’ tutti. Adesso l’obiettivo è cercare di fare passi in avanti e migliorare il gioco. Il campionato è lungo e serve continuità di risultati.”