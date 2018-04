Salernitana, i convocati per il Cittadella. Si rivede Orlando

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Salernitana punta a vincere la sfida col Cittadella per avvicianrsi alla quota salvezza e arrivare al meglio alla partita di sabato prossimo col Brescia. Questa mattina rifinitura su sintetico del "Volpe" per Tuia e soci che domani prenderanno parte alla sfida con l'undici di Venturato. Per l'occasione, out solo l'acciaccato Pucino e gli squalificati Odjer e Popescu con Orlando, Della Rocca ed Adamonis regolarmente in lista.

PORTIERI: Adamonis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Casasola, Mantovani, Monaco, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Minala, Ricci, Signorelli;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Orlando, Palombi, Rosina, Rossi, Sprocati.