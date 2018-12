Salernitana, i convocati per la sfida di Carpi. Assenti Di Gennaro e Odjer

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Carpi e Salernitana. Non risultano tra i convocati gli infortunati il lungodegente Bernardini, Di Gennaro, Odjer e Vuletich. Non partiranno alla volta di Carpi, per scelte tecniche, nè Signorelli nè Bellomo.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina.