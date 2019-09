Salernitana, i voti al mercato: una rivoluzione con tanta voglia di rivalsa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C’è tanta voglia di rivincita in questa Salernitana. Dal tecnico Ventura fino a due ex volti noti della nostra Serie A come il centrale difensivo Heurtaux e l’attaccante Cerci. Poi i soliti arrivi dalla Lazio – Lombardi, Kiyine, Dziczek, Karo e Gondo – e giocatori di certo affidamento in Serie B come Billong e Giannetti. Una rivoluzione per cancellare una stagione fortemente negativa, con un crollo nella seconda parte difficilmente spiegabile, e puntare alle zone nobili della classifica.

Il colpo: Dopo le esperienze non esaltanti con Hellas e Ankaragucu per Alessio Cerci è giunto il momento di ricongiungersi con il suo mentore Ventura per provare l’ultimo rilancio di una carriera piena di alti e bassi . L’ex ct sa come domare il carattere dell’attaccante e come costruire una squadra che ne esalti le caratteristiche.

L’allenatore: Dopo il fallimento con l’Italia e la parentesi al Chievo, per Ventura c’è l’occasione di chiudere la propria carriera lasciando un buon ricordo di sé in una piazza ambiziosa come quella di Salerno. Lotito lo ha voluto fortemente e gli ha costruito una squadra importante per ben figurare in un campionato difficile come quello di B.

Acquisti: Esposito (Robur Siena), Firenze (Crotone), Carillo (Genoa), Morrone (Juventus), Billong (Benevento), Lombardi (Lazio), Kiyine (Lazio), Giannetti (Cagliari), Musso (svincolato), Karo (Lazio), Diallo (Universidad Oviedo), Cerci (svincolato), Jaroszynski (Genoa), Dziczek (Lazio), Pinto (Fiorentina), Gondo (Lazio), Heurtaux (svincolato)

Cessioni: Garofalo (Sambenedettese), Volpicelli (Sambenedettese), Cernigoi (Sambenettese), Bernardini (risoluzione), Cappiello (risoluzione), Mazzarani (Catania), Lazzari (Rieti), Orlando (Sambenedettese), Gaeta (Paganese), Orlando (Sambenedettese), Marino (Rieti), Gigliotti (Crotone), Pucino (Ascoli), Carillo (Sambenedettese), Musso (Paganese), Esposito (Rieti), Altobelli (Feralpisalò)

Voto: 6,5

Salernitana (3-5-2): Micai; BILLONG, HEURTAUX, JAROSZYNSKI; LOMBARDI, FIRENZE, Di Tacchio, DZICZEK, KIYINE; GIANNETTI, CERCI. Allenatore: Ventura (nuovo)