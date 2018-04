Salernitana, Il Mattino: "Battere il Brescia, poi fuga per la salvezza"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'edizione salernitana del quotidiano Il Mattino scrive della formazione di Stefano Colantuono, senza vittoria dal 25 marzo che prepara la gara interna contro il Brescia. "Rush finale. Sconfiggere le rondinelle, poi la fuga per la salvezza", titola il giornale che sottolinea come la partita di sabato sia da vincere a tutti i costi per blindare la salvezza e regalarsi un finale di stagione senza troppi affanni.