Salernitana, in arrivo Volpicelli

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In attesa di buttarsi sul mercato dei 'grandi', la Salernitana chiude virtualmente la prima operazione. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana.com, Emilio Volpicelli, jolly offensivo classe '92, sarebbe vicino alla firma di un contratto triennale col club granata. Nella stagione corrente, Volpicelli ha vestito la maglia del Francavilla in Sinni, formazione della provincia di Potenza militante nel girone H di Serie D.

Volpicelli s'è messo in mostra con ventinove gol in trentadue presenze, numeri importanti che lo hanno fatto finire nel mirino anche di altre società cadette come il Carpi. Ora potrebbe iniziare l'avventura in granata, con la speranza di convincere mister Colantuono delle sue qualità.