Sono ripresi questa mattina al campo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata hanno aperto la prima sessione di lavoro settimanale con una fase di attivazione atletica seguita da esercizi di mobilizzazione. Gli uomini di Stefano Colantuono sono quindi stati impegnati con esercitazioni per il possesso palla e una partita finale. Romano Perticone in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al muscolo soleo destro. Un nuovo controllo radiologico sarà effettuato tra circa due settimane. Doppia seduta in programma domani per la Salernitana al via alle ore 10:00 al campo “Mary Rosy”. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.