Salernitana, Lotito: "Frenati da fattori imponderabili"

Il co-patron della Salernitana Claudio Lotito ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Otto Channel in cui ha analizzato il momento dei granata e parlato della possibilità di andare in Serie A: "Non puntiamo alla promozione? Queste sono fantasie di persone che strumentalmente mistificano la realtà. Come può uno come me dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni, non voler puntare alla Serie A? Purtroppo i risultati sono quelli che tutti conoscono, bisognerebbe capire che la società fa sempre sacrifici che non tutti sono in grado di sopportare. Da questo punto di vista rappresentiamo un'eccellenza, quando andiamo sul mercato i giocatori vogliono venire perché sanno che paghiamo regolarmente gli stipendi. Però va detto che il territorio, se non per quei tifosi che ringrazio sempre per il loro attaccamento, non abbiamo ricevuto aiuti da parte di nessuno in termini di sponsor, pubblicità e supporto.

Persone in altre ambienti vengono portate in un palmo di mano e invece noi veniamo sempre bistrattati. Faccio le cose con passione e trasporto, per quelle persone che vivono la settimana in attesa della partita: è giusto dare ai giovani la possibilità di avere la loro squadra nel futuro. Avere la sicurezza di esistere non è roba da poco. Purtroppo il calcio è fatto di fattori imponderabili che hanno inciso sulla nostra classifica. É anche vero che mancano poche partite, sulla base di questo dico che le vie del Signore sono infinite, speriamo che il nostro destino sia legato a qualche colpo che ripaghi tutti i sacrifici di squadra e società".

Su Colantuono: "Abbiamo puntato su un allenatore esperto e capace di trasmettere un carattere forte alla squadra. I giocatori lo stanno confermando ma è come se fossimo perseguitati da un fatto negativo, non riusciamo a raccogliere quanto seminiamo in campo".