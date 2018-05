Salernitana, Mezzaroma: "Avanti con Fabiani e Colantuono"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervista a La Città, quotidiano della provincia di Salerno, per il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma: "Avanti con Fabiani e Colantuono anche per la prossima stagione? Naturalmente i matrimoni si fanno in due. Al di là dei contratti già in essere sia il direttore sportivo che l’allenatore, qualora dovessero essere d’accordo, potranno continuare ad operare con noi. Quanto prima li incontreremo, al massimo entro la prossima settimana, e faremo un punto della situazione per valutare ogni aspetto utile al progetto".

Sulle continue voci circa il futuro della proprietà del club, invece, Mezzaroma spiega: Andiamo avanti noi, io e mio cognato. Non che ci aspettassimo offerte, ma nessuno si è fatto vivo. La contestazione dei tifosi nei confronti di Lotito? Dispiace di questa situazione, e non nego che qualche responsabilità in questo rapporto ce l’ha anche lui. Ma assicuro che Lotito, quanto me, tiene molto alla Salernitana. Viene frequentemente a Salerno perché ama la città e la sua squadra di calcio".