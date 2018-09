Salernitana, Mezzaroma: "Ce la giocheremo con tutti fino alla fine"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Torna a parlare di Salernitana il co-patron del sodalizio campano Marco Mezzaroma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate da Il Mattino: "Che idea mi sono fatto della nuova Salernitana? Che sprechiamo i primi tempi e poi reagiamo con orgoglio nei secondi quarantacinque minuti. Nel complesso, comunque, ritengo che la squadra abbia conquistato due pareggi positivi contro avversari di valore. Ecco perché le sensazioni sono davvero positive, ma credo sia importante migliorare la gestione della partita e soprattutto l’approccio iniziale. L'aria all'interno dello spogliatoio? C’è entusiasmo, all’interno del gruppo l’uomo è decisamente positivo. Tutto sta crescendo nel verso giusto, con il tempo poi si dovranno affinare tutti i meccanismi. La sosta sarà certamente utile in tal senso. Che stagione sarà? Difficile, ancora di più rispetto alle ultime. Normalmente non amo guardare gli altri, mi soffermo più che altro su quello che accade in casa mia e credo che la Salernitana possa giocarsela con tutti. Già contro Palermo e Lecce ci sono stati i primi segnali in tal senso, se l’approccio e l’atteggiamento saranno sempre positivi allora sì che le cose potranno andare in un certo modo".