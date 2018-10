Salernitana, Mezzaroma: "Complimenti a tutti, siamo da alta classifica"

Fonte: ussalernitana1919.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della vittoria sul Perugia, il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma è intervenuto in sala stampa in luogo dello squalificato tecnico Colantuono per commentare la gara. Di seguito le sue parole riportate dall'ufficio stampa della socità di via Allende: “È stata una partita sofferta. Sapevamo di affrontare un’ottima squadra e oggi il Perugia lo ha dimostrato. Nella prima parte ci siamo espressi bene, poi sono venuti fuori gli avversari. Volevamo vincere questa partita e lo testimonia la formazione messa in campo dal mister. Dobbiamo rimanere nelle zone alte della classifica e penso che questa squadra abbia la forza per farlo. Sono contento dell’atteggiamento che stanno avendo i ragazzi: scendono sempre in campo per vincere e faccio i complimenti a tutti”. Queste le parole del Presidente Marco Mezzaroma nel post-partita di Salernitana – Perugia.

“Abbiamo enormi margini di crescita” – ha concluso Mezzaroma – “sia a livello individuale che collettivo. Sono curioso di vedere questo gruppo quando tutti i calciatori saranno al top. Sono convinto che potremo toglierci grandi soddisfazioni perché questa squadra se la gioca con tutti senza timori reverenziali”.