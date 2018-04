Salernitana, Mezzaroma: "Pretendo di vincere col Brescia"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LiraTv sul finale di stagione della formazione di Stefano Colantuono: “Mi auguro e pretendo di vincere con il Brescia, non sono ammessi ulteriori passi falsi. Abbiamo uno scontro diretto in casa e quindi dobbiamo vincere assolutamente. Le parole di Lotito? Mio cognato a volte usa toni che non condivido ma molto spesso si deve vedere il contenuto delle sue parole. Lui ha ringraziato i tifosi che sono sempre presenti allo stadio e seguono in trasferta con grandi sacrifici. Non ce l'aveva con chi è sempre presente. La Salernitana non è né di Mezzaroma né di Lotito, ma un patrimonio della tifoseria e della città, quindi bisogna cercare sempre di sostenerla aldilà di chi è in società. Io cercherò sempre di fare il mio meglio. Discorso Serie A? Lotito non ha mai detto che non possiamo andare in A, mi stanco pure a smentire questa notizia che viene ciclicamente utilizzata strumentalmente dalla stampa per altri fini. Noi siamo imprenditori e come tali cerchiamo di massimizzare l'investimento che abbiamo fatto, cosa che si ottiene andando in massima serie. Mio cognato non ha bisogno di difese d'ufficio, l'impegno che mette a Salerno è massimo. E' una città che gli piace molto e viene appena può. Abbassiamo i toni, ognuno vuole a modo suo il bene della Salernitana".