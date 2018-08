Salernitana, Migliorini: "Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi"

Salernitana - Palermo 0-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della gara dell'Arechi, che ha visto la Salernitana pareggiare 0-0 col Palermo, il difensore granata Marco Migliorini è intervenuto in sala stampa commentando così i novanta minuti d'esordio: “Nel primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento più attendista, mentre nel secondo tempo siamo stati più alti e aggressivi. Siamo una squadra nuova, possiamo crescere ancora moltissimo. La cornice dell'Arechi è una grandissima spinta per noi, bellissimo pomeriggio di sport. Il centrodestra non l'ho mai fatto in vita mia, ma ci si adatta. Gli schemi vanno rodati, ma aiutandoci si può far tutto. Nel primo tempo abbiamo cercato di non dargli profondità e impedire il gioco tra le linee. Obiettivo stagionale? Tra di noi giocatori abbiamo sentito la responsabilità di una piazza così calorosa. Vogliamo divertire i tifosi pensando partita per partita”.