Salernitana - Padova, ad infortunarsi è l'arbitro: problemi al polpaccio

Aleandro Di Paolo

© foto di Federico Gaetano

La prima sostituzione in Salernitana-Padova, gara valida per la terza giornata di Serie B, è quella dell’arbitro. Aleandro Di Paolo di Avezzano si è infatti infortunato, abbandonando il campo per un problema muscolare al polpaccio. Dopo 6’ il direttore di gara ha dovuto, infatti, lasciare il campo sostituito dal IV uomo Federico Dionisi de L'Aquila.