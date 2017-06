Salernitana, piace Acampora dello Spezia

Non solo Perugia e Spezia sembrano contendersi Gennaro Acampora, ma spunta adesso un'altra pretendente per il classe '94, per altro di proprietà dei liguri, che non sarebbe più intenzionati a lasciarlo partire. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, comunque, la Salernitana ha messo gli occhi sul calciatore: attesi quindi sviluppi.