Salernitana, piace Mignanelli. Doppio asse con la Ternana

Punto sul mercato della Salernitana sulle colonne de Il Mattino. Per la fascia mancina piace molto il laterale dell'Ascoli Daniele Mignanelli, utilizzabile sia come esterno di difesa che di centrocampo. Si scalda anche l'asse di mercato con la Ternana. Continuano i contatti per Adriano Montalto, ma anche per il trequartista Luca Tremolada.