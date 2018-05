Salernitana, piace Troest del Novara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Novara. Parliamo del difensore centrale, Magnus Troest. Il danese classe '87, secondo quanto riportato da solosalerno, potrebbe rimanere in Serie B nonostante la retrocessione degli azzurri. Su di lui, infatti, ci sarebbero gli occhi della Salernitana di Stefano Colantuono. Proprio il trainer ex Udinese, lo ebbe alla sua corte durante l'esperienza all'Atalanta.