Salernitana, poker al Monopoli nel test: 4-1. Top&Flop della gara

Salernitana 4 Monopoli 1

Nela foto Di Gennaro

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tempo di presentazioni ufficiali per la Salernitana davanti al proprio pubblico, accorso in buon numero (3110 paganti) allo stadio Arechi di Salerno. Alla cerimonia ufficiale (ore 20) hanno preso parte anche il tecnico Stefano Colantuono e i dirigenti: assenti Lotito e Mezzaroma. I tifosi di fede granata hanno lungamente applaudito e incitato gli ultimi arrivati: Djuric, Jallow, Di Tacchio, Di Gennaro, Migliorini e Andrè Anderson.

Cronaca. Nella quinta amichevole stagionale contro il Monopoli, compagine pugliese che milita nel Campionato di serie C, la Salernitana ha battuto con un netto 4-1 la squadra biancoverde. In gol per i padroni di casa Castiglia al 7’ su assist di Djuric, pareggia per i biancoverdi Sounas al 45’. Nella ripresa ci pensa Casasola a riportare in vantaggio i locali con un bella inzuccata su invito di Vitale. Nel finale la Salernitana dilaga con Mazzarani all’89’ e con il nuovo acquisto Anderson al 91’.

Tabellino della gara

SALERNITANA (3-5-2): Micai 5,5 (45' Vannucchi 6); Mantovani 6 (45' Gigliotti 6,5), Schiavi 6 (45' Vitale 7), Perticone 6 (62’ Migliorini 6); Pucino 6, Akpa Akpro 5,5 (45' Odjer sv (72’ Mazzarani 6,5), Di Tacchio 6 (45' Di Gennaro 5,5), Castiglia 7 (45' Palumbo 6,5), Casasola 6,5; Jallow 5,5 (45' Bocalon 5,5 (82’ Andrè Anderson 6,5), Djuric 5 (45' Vuletich 5,5). A disp: Orlando, Galeotafiore, Russo, Urso. All: Stefano Colantuono 7

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo 5,5; Gatti 5,5 (60’ Longo 5,5), Bei 6, De Franco 5,5; Rota 5,5, Sounas 7, Zampa 5,5 (75’ Berardi 5,5), Scoppa 5,5, Donnarumma 6; De Angelis 5,5 (75’ Paolucci 5,5), Mendicino 5 (60’ Mangni 5). A disp: Saloni, Gallitelli, Mavretic, Mangione, Pierfederici. All: Giuseppe Scienza 5

ARBITRO: Federico Dionisi di L'Aquila 6

MARCATORI: 7' Castiglia (S), 45' Sounas (M), 65’ Casasola (S), 89’ Mazzarani (S), 92’ A. Anderson (S)

TOP

Luigi Vitale (Salernitana): il terzino, subentrato, mette tanti cross invitanti e colpisce una traversa su punizione. RITROVATO

Dimitrios Sounas (Monopoli): il greco il gol del pari, ed è il migliore dei suoi. Tenta sempre giocate interessanti e pericolose. FURETTO

FLOP

Milan Djuric (Salernitana): delude nella gara di esordio. Mon è ancora al top della forma. Impalpabile, macchinoso e poco pericoloso. RIMANDATO

Ettore Mendicino (Monopoli): l’ex granata, da poco arrivato in biancoverde, è ancora imballato fisicamente. Innocuo sotto porta, non si intende con i compagni. SPAESATO