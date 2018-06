Salernitana, rinnovo fino al 2020 in arrivo per Colantuono

Un’idea per il centrocampo del Parma. Occhi puntati su Miha Zajc dell’Empoli. Primi contatti tra le parti in corso. Ancora nessuna trattativa, ma un’idea che potrebbe decollare nelle prossime settimane. Il Parma pensa a Zajc...

Juventus, in programma incontro con agenti di Alex Sandro. Ha richieste

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Juventus, c'è aria di addio per Marchisio

West Ham, triennale per Pastore a 8,5 milioni

Empoli e Verona, sondaggi col Napoli per Bifulco

Chievo, trattativa a buon punto per l'ex laziale Djordjevic

Chievo, si parla con Hetemaj per il rinnovo. Interessa a SPAL e Parma

Rinnovo in arrivo in casa Salernitana: secondo quanto riferito da Il Mattino , il club granata è pronto a blindare Stefano Colantuono con un contratto fino al 2020.

