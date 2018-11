Salernitana, si accende il mercato. Due piste per fascia sinistra e mediana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' una Salernitana già attiva sul mercato in vista di gennaio. Due gli obiettivi: un laterale mancino e un centrocampista. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Mattino, la società del presidente Lotito starebbe valutando sottotraccia alcune piste. Una di questa coinvolge la Lazio che, in caso di acquisto di Manuel Lazzari alla SPAL potrebbe girare agli estensi Djavan Anderson oggi in granata. Al tempo stesso nell'operazione potrebbe essere inserito anche Filippo Costa, oggi a Ferrara, e diretto proprio in Campania.

Sul fronte della linea mediana, invece, occhi puntati su Alessandro Mastalli della Juve Stabia.