Salernitana, si sogna il ritorno di Sprocati

In casa Salernitana si sogna un gradito ritorno, quello di Mattia Sprocati. L'esterno d'attacco classe '93 in estate è stato prestato dalla Lazio al Parma dove però ha giocato appena 12 minuti finora e per questo, nonostante le smentite del suo agente, potrebbe cambiare aria a gennaio. La Salernitana, dove ha giocato un anno e mezzo segnando 11 gol in 47 presenze, sarebbe così pronto a riaccoglierlo come rivela Tuttosport.