Salernitana, slitta il rinnovo di Mantovani. E' corteggiato da club di A

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Slitta ancora un rinnovo di contratto in casa Salernitana. Le recenti vicissitudini hanno costretto la società granata a rimandare il discorso con Valerio Mantovani, tuttora corteggiato da numerosi club anche di categoria superiore. Non è da escludere un passaggio alla Lazio in caso di malaugurata retrocessione. A riportarlo è Tuttosalernitana.com.