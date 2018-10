Salernitana, sono 24 i convocati di Colantuono: assente Di Gennaro

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve, Allegri in conferenza: "CR7 professionista serio, dentro e fuori dal campo" - Leggi la news, CLICCA QUI! TMW - Chievo Verona, Iachini e Ventura...

Samp, Defrel: "Segnare qui non è difficile. Fastidio alla caviglia superato"

Le pagelle di Milinkovic: il peggiore in campo. Davvero irriconoscibile

Udinese, i convocati per la Juventus: ancora out Badu

Il Torino non può sbagliare. Serve il Gallo, ma anche gli altri attaccanti

Genoa, Piatek: "Preziosi guardi più video. Barça? Non ci credo..."

Sindaco Genova: "Ponte? Recuperare il tempo perso. Rabbia non utile"

Cagliari, Maran: "Tante soluzioni in attacco. Ceppitelli importante"

Genoa, Perinetti: "Piatek a gennaio non va da nessuna parte"

Di Francesco: "Kolarov non convocato. Luca Pellegrini dal 1'"

PSV, dall'Inghilterra: sfida Tottenham-Inter per il messicano Lozano

Italia, i convocati di Mancini: prima per Caprari. C'è Giovinco, out Balotelli

Fiorentina, via libera al rinnovo di Pioli: scatta l'opzione fino al 2020

FIGC, Uva: "Maglia 'Genova nel cuore' atto dovuto per la città"

Samp, Colley escluso dalla nazionale del Gambia: "Ingiusto non convocarmi"

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Cremonese e Salernitana.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy