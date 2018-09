Salernitana, sono 26 i convocati di Colantuono per la sfida contro l'Ascoli

Nella foto Bellomo

© foto di Federico Gaetano

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Ascoli. Tra i granata c'è la prima convocazione per il centrocampista ex Bari Nicola Bellomo.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Bellomo, Castiglia, Di Gennaro, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.