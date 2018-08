Salernitana, tutti pazzi per Antonio Vacca: i tifosi lo acclamano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al rush finale di questo mercato, che ha saputo regalare, come sempre, tante sorprese e colpi di scena. A stuzzicare la fantasia dei supporters della Salernitana nelle ultime ore c'è, più di ogni altro, il nome di Antonio Vacca, su cui si stanno rivolgendo gli sforzi del ds Fabiani. Il centrocampista del Parma, grazie alla sua visione di gioco e al suo bagaglio tecnico, rappresenterebbe un innesto di spessore in grado di aumentare il livello qualitativo della mediana granata, ma la Salernitana ha prima necessità di piazzare qualche colpo in uscita. Intanto tra i tifosi impazza una vera e propria Vacca-mania e in tanti hanno lanciato al calciatore il loro appello via social a sposare la causa granata. Tanti i messaggi di apprezzamento per il mediano classe '90, il cui arrivo a Salerno porterebbe una ventata di entusiasmo in una piazza che continua a sognare una stagione da protagonista in vista del centenario.

Lo stesso Colantuono avrebbe confessato al ds Fabiani il suo gradimento per Vacca, considerato l'obiettivo numero uno in caso di una cessione di Franco Signorelli. Se però l'italo-venezuelano dovesse rimanere in granata, le attenzioni potrebbero spostarsi su un altro profilo di giocatore, quello di una mezzala. Il possibile acquisto di Vacca sembra comunque mettere d'accordo proprio tutti e la società di via Allende sembra disposta a fare sacrifici pur di regalare alla piazza il suo nuovo uomo copertina, che garantirebbe un ritorno non indifferente anche in termini di pubblico. Lo riporta TuttoSalernitana.com