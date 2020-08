Salernitana, ultimatum a Tutino. Individuata l'alternativa: contatti con Forte

Gennaro Tutino-Salernitana, ultimatum. La dirigenza, dopo aver trovato l'accordo da tempo col Napoli e con il procuratore, non ha intenzione di aspettare oltre le prossime 24 ore e, nel frattempo, si è cautelata cercando una valida alternativa. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, in queste ore c'è stato un incontro molto positivo con Michelangelo Minieri, agente di Francesco Forte. Il calciatore, in uscita dalla Juve Stabia, accetterebbe volentieri la destinazione Salerno e potrebbe firmare un contratto triennale. Considerando che sono due giocatori con caratteristiche completamente diverse, non è affatto da escludere che possano comunque arrivare entrambi soprattutto se Tutino dovesse giungere a Salerno in prestito con obbligo di riscatto e, quindi, senza necessità di investire nell'immediato. Già in giornata potrebbero esserci aggiornamenti importanti, ma a breve la Salernitana avrà il suo nuovo attaccante.