Novità sul mercato della Salernitana. Il tecnico Giampiero Ventura si è mosso per provare ad arrivare a Mirko Valdifiori: è stato lo stesso allenatore a contattare l'entourage del giocatore che voleva già ai tempi di Torino. Per la difesa, invece, il nome è Kastriot Dermaku del Parma, reduce dalla stagione a Cosenza, spiega Tuttosport oggi in edicola.