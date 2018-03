Salernitana, vittoria nel derby, Kiyine e Sprocati stendono l'Avellino

© foto di Federico Gaetano

Vittoria importante per la Salernitana, che vince il derby contro l’Avellino grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Kiyine e Sprocati. Irpini quasi mai in partita se non nel finale di gara. Ospiti che hanno chiuso anche in nove uomini per le espulsioni di Molina e Asencio. 2-0, dunque, il risultato finale.