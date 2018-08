Salernitana, Vuletich: "Buon punto contro il Palermo"

Salernitana - Palermo 0-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Esordio da titolare per Augustin Vuletich, che ha affiancato Djuric formando un tandem offensivo pesante. L'attaccante argentino, intervenuto in sala stampa al termine dello 0-0 col Palermo, ha commentato la gara soffermandosi anche sull'accoglienza da brividi dell'Arechi: "I tifosi hanno fatto tutto quello che un calciatore vuole. Nel riscaldamento mi hanno emozionato, non si vedono tifosi così in altri stadi. Coreografia spettacolare. La coppia con Djuric? Non ho problemi a giocare con lui, che vuole giocare più dentro l'area. io posso fare tutti i movimenti di una seconda punta, ma se poi devo giocare con Jallow io posso fare il lavoro di centravanti. Per me è lo stesso, voglio fare il meglio per la squadra. Faccio ciò che mi chiede il mister. Nel primo tempo abbiamo fato tanto lavoro dietro la palla ed è giusto così. Qui all'Arechi dobbiamo vincere sempre e non lasciare altri punti, ma un pareggio all'esordio col Palermo non è male".

Dopo le precedenti e poco felici esperienze nel vecchio continente, ora l'occasione del rilancio nel calcio che conta: "La scorsa stagione ho fatto una buona stagione in Sud America ma volevo tornare i Europa. Quando la Salernitana ha fatto la proposta non ci ho pensato due volte, credo di avere le qualità per giocare i Europa. Oggi sono più maturo rispetto alle precedenti esperienze europee, la Salernitana ha grandi obiettivi e sono felice. Tutti sanno che la Salernitana ha fatto una squadra importante per fare una grande stagione. Il centenario è un'occasione per fare qualcosa di importante. La coreografia? Mi ha lasciato a bocca aperta. Il mio ambientamento? Io e Casasola parliamo la stessa lingua e abbiamo studiato nella stessa scuola, ma mi hanno accolto tutti bene bene. Spagnolo ed italiano dicono che siano simili, ma non è così".