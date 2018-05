Salerno-Bergamo-Roma-Salerno, il Giro d'Italia di Radunovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' una sorta di mini Giro d'Italia (il periodo è quello adatto) quello che potrebbe vedere come protagonista nelle prossime settimane Boris Radunovic, portiere serbo classe 1996. Secondo quanto riportato da La Città, quotidiano della provincia di Salerno, il calciatore dopo la stagione in prestito alla Salernitana dovrebbe fare rientro all'Atalanta a fine giugno. A quel punto le chance di rimanere alla Dea del serbo sono davvero poche, tanto che la Lazio starebbe pensando di acquistarne il cartellino in previsione di un suo futuro inserimento nella rosa biancoceleste. Per la prossima stagione, però, per Radunovic si riaprirebbero i cancelli dell'Arechi per un nuovo prestito alla Salernitana. Salerno-Bergamo-Roma-Salerno, un vero e proprio Giro d'italia.