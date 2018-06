Samorì sull'Avellino: "Finora solo una chiacchierata informale"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Da tempo il nome di Gianpiero Samorì è accostato all'Avellino come nuovo socio del presidente Walter Taccone. Oggi Samorì ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a TuttoAvellino.it: "C'è stato un pour parler con Taccone - ci ha detto in esclusiva -, una chiacchierata informale ma al momento niente di piu'. Siamo in una fase più che embrionale, prematuro abbozzare qualunque ipotesi. Il primo contatto? No, io non ho cercato lui e lui non ha cercato me. Abbiamo degli amici in comune che ci hanno fatto parlare ma non voglio creare false aspettative ad Avellino. Può darsi che la trattativa vada in porto così come che non accada nulla. L'interesse per l'80% delle quote? Non abbiamo parlato ancora di questo, come dicevo non c'è stato alcun discorso approfondito, soltanto una chiacchierata. Potrei anche entrare con altre persone interessate ma al momento non abbiamo definito ancora nulla, è troppo presto".