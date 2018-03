Scadenza 2018 - Cacia, un solo gol per fare la storia in cadetteria

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Centotrentaquattro reti in Serie B in 343 presenze complessive, per una media gol di 0,39 a partita. Daniele Cacia è uno specialista del gol in cadetteria e la vetta della classifica all time della categoria è lì, a un passo. Manca soltanto una rete, all'ex Piacenza e Fiorentina, per raggiungere Stefan Schwoch e diventare il miglior bomber di sempre in B. Adesso il classe '83 indossa la maglia del Cesena e ha a disposizione altre undici partite - più eventuali playout - per agguantare e superare l'ex cannoniere di Venezia, Napoli, Torino e Vicenza.

La situazione attuale - Tre gol in quattordici apparizioni stagionali, per l'esperto attaccante che ha patito alcune noie fisiche nel corso del campionato in corso. Il bomber di Catanzaro ha però voglia di tornare a recitare la parte del leone nella parte finale del torneo cadetto, per salvare il Cesena e per raggiungere il suo obiettivo personale. Altrimenti ci proverà la prossima stagione, indossando ancora la maglia cesenate o un'altra ancora vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno. Sarebbe l'ennesima della sua carriera, con un solo traguardo fissato nella mente. Superare Schwoch, tra l'altro, non sarebbe assolutamente impresa da poco.

Nome: Daniele Cacia

Età: 34

Squadra di appartenenza: Cesena