Scadenza 2018 - Diamanti, tre mesi per conquistare Perugia

Dopo una prima parte di stagione da svincolato di lusso Alessandro Diamanti a febbraio ha deciso di rimettersi in gioco accettando la proposta del Perugia e firmando un contratto fino al termine della stagione per dimostrare di essere ancora un calciatore che può fare la differenza in Serie B e allontanare le voci di chi lo considerava ormai finito. Un arrivo, il suo, che ha coinciso con uno dei momenti più felice della stagione del Perugia che si è rilanciato in chiave play off grazie a un filotto di cinque vittorie consecutive in cui Diamanti ha messo anche il proprio zampino con il gol del 2-0 sul Foggia.

La situazione attuale: Diamanti ha firmato un contratto fino a fine stagione e nei prossimi tre mesi cercherà di giocarsi al meglio una chance di rinnovo e continuare la propria avventura in Umbria. Al momento però il fantasista non ci pensa ed è concentrato sul recupero della migliore condizione fisica e sul dare una mano alla squadra a conquistare l'obiettivo prefissato consapevole che se dimostrerà di essere ancora decisivo difficilmente il Perugia se lo farà scappare ed se così dovesse essere non avrà difficoltà a trovare una nuova squadra che punti su di lui per il futuro.

Nome: Alessandro Diamanti

Età: 34

Squadra di appartenenza: Perugia